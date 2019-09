Sandsack-Zielwerfen, Türme bauen und Jutesäcke so schnell wie möglich mit Inhalt befüllen: Beim THW gehört die Arbeit mit Sandsäcken, gerade bei Hochwasser, zum Arbeitsalltag. Um auch andere Leute damit vertraut zu machen, hat das THW am 7. September in Bayern die "Sandsack-Challenge" ausgerufen. Die Teilnehmer mussten dabei Säcke befüllen, stapeln, werfen, abmessen und mit einem pendelnden Sack Holzklötze zu Fall bringen. Für die besten unter ihnen gab es Preise zu gewinnen. © Edgar Pfrogner