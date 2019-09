Umfrage: Das denken die Nürnberger über die Klimastreiks

Würden Sie sich am Freitag dem Protest anschließen? Wir haben nachgefragt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag wird sich nicht nur das Klimakabinett treffen, auch Schüler und Studenten gehen für die Bewegung "Fridays for Future" wieder auf die Straßen. Allerdings rufen die jungen Umweltaktivisten nun auch Beschäftigte auf, sich dem Protest anzuschließen.

Am Freitag die Arbeit ruhen lassen und gemeinsam für mehr Klimaschutz streiken? Die Aktivisten von "Fridays for Future" rufen nun auch Arbeitnehmer auf, für das Klima zu demonstrieren. Wir haben auf den Nürnberger Straßen nachgefragt, ob sich die Beschäftigten der Bewegung anschließen werden.

Für Freitag, den 20. September, ruft "Fridays For Future" zum globalen Klimastreik auf. Auch Arbeitnehmer sind dazu aufgerufen, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Streiken während der Arbeitszeit? Was Bürger davon halten und ob der Arbeitgeber das erlaubt, haben wir in unserer Umfrage in der Nürnberger Innenstadt gefragt.