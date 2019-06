Unbekannte stehlen Rock-im-Park-Besucher Rollstuhl

NÜRNBERG - Rock im Park geht gerade einmal in die Halbzeit, doch die die Rettungskräfte haben einiges zu tun: 1338 Mal mussten die Sanitäter bereits Hilfe leisten. Außerdem kam es auf dem Festival-Gelände zu unschönen Szenen. Unbekannte hatten einem gehbehinderten Mann seinen Rollstuhl geklaut.

Insgesamt 1338 Mal mussten die Sanitäter bei Rock im Park allein in der Zeit von Donnerstagmorgen bis Samstagmorgen Hilfe leisten. © Sonja Och



Unbekannte haben einem gehbehinderten Mann bei Rock im Park den Rollstuhl gestohlen. Das Bayerische Rote Kreuz vermutete am Samstag einen schlechten Scherz - vermutlich unter Alkoholeinfluss. Das Gefährt blieb erst einmal verschollen.

Der Mann habe sich einige Meter davon entfernt befunden, als sein Rollstuhl verschwand. Das Rote Kreuz stellte ihm nach Angaben eines Sprechers daraufhin einen Leih-Rollstuhl zur Verfügung - "damit er weiterfeiern kann. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste".

77 Besucher kamen ins Krankenhaus

Zur Halbzeit des Festivals hat das BRK eine erste Bilanz gezogen: Von Donnerstag 7 Uhr bis Samstag 8 Uhr mussten die Sanitäter bereits 1338 Mal Hilfe leisten - 70 Besucher mussten ärztlich versorgt werden. 40 Mal musste der Krankentransportwagen ausrücken, 21 Mal der Rettungswagen. Insgesamt 77 RiP-Gänger mussten sogar ins Krankenhaus transportiert werden.

Daneben machte . Viele klagten über allergische Reaktionen. Laut dem BRK waren die Symptome jedoch nie schwerwiegend, sodass die Betroffenen die Behandlungszelte schnell wieder verlassen konnten.

Die Helfer - insgesamt 814 Einsatzkräfte bislang - sind Tag und Nacht für die Besucher im Einsatz, so das BRK.

Sanitäter auch noch am Abreisetag im Einsatz

In mehreren Fällen hatten Besucher, die aus Hilfe angewiesen waren, ihren Standort mittels der App "what3words" übermittelt. Dadurch konnte die Hilfe zügig gewährleistet werden, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem setzen die Helfer erstmals die sogenannten "Patientenzuweisungscodes (PZC)" ein. Die sechsstelligen Codes setzen sich aus dem Krankheitsbild, dem Alter und der Behandlungspriorität zusammen und helfen dabei, dass sich die Patientenbetten in den Kliniken schneller und strukturierter abklären lassen.

Die Sanitäter werden laut der Mitteilung auch noch bis Montag 12 Uhr im Einsatz sein, sodass während der Abreise die medizinische Versorgung für die Festival-Gänger sichergestellt ist.

Die Einsatzzentrale des Sanitätsdienstes ist für alle Besucher während der Veranstaltung rund um die Uhr unter der Notfallnummer 0700 / 911 53 010 erreichbar.

