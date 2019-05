Unfall auf A3: Auto überschlägt sich auf Autobahnausfahrt

Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Schwerer Unfall auf der A3 bei Nürnberg: Ein 66-Jähriger kam am Sonntagmorgen mit seinem Wagen an der Autobahnausfahrt auf die B2 aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und das Auto überschlug sich.

Der 66-Jährige war gegen 10.30 Uhr in Richtung Würzburg auf der A3 unterwegs und befand sich auf der Abfahrt Nürnberg-Nord. Aus noch ungeklärter Ursache überschlug sich der Fahrer mit dem Wagen, als er die A3 in Richtung Nürnberg auf die B2 verlassen wollte. Er kam links von der Fahrbahn ab.

