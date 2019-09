Unfall auf der A3 bei Nürnberg: Beide Fahrtrichtungen gesperrt

Unfall am Sonntagmittag legt Autobahn lahm - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem Unfall ist die A3 bei Nürnberg in beide Richtungen komplett gesperrt.

Auf der A3 hat sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist die Autobahn zwischen dem Kreuz Nürnberg-Nord und dem Kreuz Erlangen-Tennenlohe derzeit in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Fahrtrichtung Würzburg soll voraussichtlich in Kürze wieder befahrbar sein, so ein Sprecher der Polizei.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

