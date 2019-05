Unfall in der Marienstraße: Zwei Mercedes kollidieren

NÜRNBERG - Am Freitagmittag ist es an der Kreuzung zur Marienstraße und Gleißbühlstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der beteiligten Autofahrer hatte wohl eine rote Ampel übersehen.

Nach einem Unfall in der Nürnberger Marienstraße ist die Frontstoßstange des Pkw beschädigt. © Florian Rußler



Erheblicher Sachschaden und zwei leicht Verletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in der Marienstraße. Auf der Kreuzung mit der Gleißbühlstraße prallten gegen 12.30 Uhr ein B-Klasse- und ein C-Klasse-Mercedes zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Beteiligten – eine 69 Jahre alte Frau und ein 31 Jahre alter Mann – zuvor eine rote Ampel missachtet hatten. Beide erlitten einen Schock.

Mindestens eines der beiden Fahrzeuge wurde komplett zerstört. Auch ein Parkscheinautomat wurde in Mitleidenschaft gezogen, außerdem wurden einige Gehwegplatten angehoben. In der Marienstraße und in der Gleißbühlstraße kam es während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei zu erheblichen Behinderungen.

