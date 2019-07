Am Freitag hat die Autobahnpolizei Feucht einen überhitzten Tiertransporter mit rund 800 Ferkeln gestoppt. Auch die Feuerwehr rückte an und versorgte bei über 38 Grad Außentemperatur die Tiere mit Wasser. Für vereinzelte Ferkel kam jeder Hilfe zu spät.

Schwerer Unfall am Freitagabend in Nürnberg: Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Abrissbagger umgestürzt. Dabei wurde der Führer schwer am Rücken verletzt, Passanten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht um die Maschine herum. Der Bagger wird von einem Unternehmen geborgen.