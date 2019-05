Unfall mit drei Lkw: A3 bei Nürnberg halbseitig gesperrt

NÜRNBERG - Ein schwerer Unfall auf der A3 forderte noch am Donnerstagabend die Einsatzkräfte: Wie die Polizei berichtet, waren am Autobahnkreuz Nürnberg aus noch ungeklärter Ursache drei Lkw aufeinander aufgefahren. Die Autobahn musste in Richtung Norden gesperrt werden.

Ein Unfall mit drei Lastwagen fordert am Donnerstagabend die Einsatzkräfte auf der A3 am Kreuz Nürnberg. Foto: News5



Etwa gegen 21 Uhr fuhren die drei Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg aufeinander auf. Wie die Polizei berichtet, konnten alle Fahrer ihr Führerhaus unverletzt verlassen. Aufgrund der schwierigen Berungsarbeiten musste jedoch die Autobahn in Richtung Norden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird derzeit über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

