Unwetter immer häufger - doch die Nürnberger sind zu sorglos

"Schäden an Immobilien sind für Besitzer häufig existenzbedrohend" - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Starkregen, Sturzfluten und andere Naturkatastrophen zerstören immer häufiger Hab und Gut. Doch nur wenige sind dagegen versichert. Das ist durchaus gefährlich, warnen jetzt Experten.

Bislang ist Nürnberg glimpflich davongekommen: Schlagzeilen machen die Wetterkapriolen in aller Regel jenseits der Stadtgrenzen. Das war so, als vor knapp zwei Wochen golfballgroße Hagelkörner im Allgäu und in Oberbayern auf Häuser und Autos niederprasselten. Das war so, als vor rund drei Jahren in Simbach am Inn innerhalb weniger Stunden 160 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel fielen und der kleine Simbach zum reißenden Strom anschwoll.

Das war so, als vor knapp zwei Wochen golfballgroße Hagelkörner im Allgäu und in Oberbayern auf Häuser und Autos niederprasselten. Das war so, als vor rund drei Jahren in Simbach am Inn innerhalb weniger Stunden 160 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel fielen und der kleine Simbach zum reißenden Strom anschwoll.

Mit einem Spezialfahrzeug birgt das THW ein Auto, das bei einem Unwetter in Baden-Württemberg von den Fluten eines Baches mitgerissen wurde: Auch in Deutschland verursacht die Natur immer öfter heftige Schäden. Doch viele Menschen haben noch keinen ausreichenden Schutz.



Mit einem Spezialfahrzeug birgt das THW ein Auto, das bei einem Unwetter in Baden-Württemberg von den Fluten eines Baches mitgerissen wurde: Auch in Deutschland verursacht die Natur immer öfter heftige Schäden. Doch viele Menschen haben noch keinen ausreichenden Schutz.



Das muss aber nicht so bleiben. Denn lokale Wetterextreme können überall wüten – auch dort, wo bislang niemand damit gerechnet hat. Und entsprechende Schäden könnten "nahezu alles" zerstören, schlägt die Versicherungskammer Bayern Alarm. Auch Verbraucherorganisationen warnen vor Naturereignissen: "Schäden an Immobilien, die dadurch verursacht werden, sind für Besitzer häufig existenzbedrohend", schreiben der Verbraucherservice Bayern und die Verbraucherzentrale Bayern in einer gemeinsamen Presseerklärung. Sie raten dringend dazu, sich vor diesem Risiko zu schützen.

Keine Soforthilfen mehr ab 2019

Vorsorge ist umso wichtiger, als es nach einem Unwetter künftig kein Geld vom Freistaat gibt. Die bayerische Regierung hat im vergangenen Jahr beschlossen, ab Juli 2019 keine Soforthilfen mehr zu gewähren, sofern die betroffene Immobilie versicherbar gewesen wäre. Jeder Immobilienbesitzer muss sich also spätestens jetzt selbst um einen umfassenden Schutz für seine vier Wände kümmern.

Die klassische Wohngebäudeversicherung, die zum Beispiel bei Schäden durch Brand, Hagel und Blitzeinschlag einspringt, reicht dabei nicht aus. Damit auch die Folgen von Starkregen und Hochwasser versichert sind, muss in der Police vielmehr auch der Schutz vor Elementarschäden vereinbart sein. Auch ein entsprechender Schutz beim Hausrat kann sich lohnen – besonders dann, wenn das bewegliche Hab und Gut Gefahr läuft, durch eine Überschwemmung durch Starkregen, Hochwasser oder Rückstau aus der Kanalisation im Erd- oder Untergeschoss zu einem großen Teil vernichtet zu werden? Dann stellt sich die Frage, ob sich Betroffene aus eigenen Ersparnissen ohne große Probleme alles neu anschaffen können oder wollen, so die Verbraucherschützer.

In Fürth liegt die Quote höher

Viele Nürnberger Hausbesitzer haben beim Elementarschutz noch Hausaufgaben zu erledigen. Nach Angaben der Versicherungskammer Bayern, Marktführer bei Gebäudeversicherungen, haben 39,9 Prozent ihrer Kunden den Elementarschutz integriert. Das ist zwar mehr als im Landkreis Nürnberger Land (36,5 Prozent) und mehr als im bayerischen Durchschnitt (33,7 Prozent). Das bedeutet aber auch: Fast jeder Dritte ist ohne Schutz.

Etwas sicherheitsbewusster sind Nürnbergs direkte Nachbarn: In Fürth liegt die Quote bei 41 Prozent. In der Region die Nase vorn haben die Hausbesitzer im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 45 Prozent. Am wenigsten Sorgen machen sich die Pegnitzer: Dort liegt die Quote laut Versicherungskammer bei nur 31,8 Prozent.

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



Warum aber haben nur vergleichsweise wenige Menschen Schutz für eine so existenzielle Gefahr abgeschlossen? Die Verbraucherschützer sind überzeugt davon, dass vielen gar nicht bewusst ist, welch gravierende Lücke in ihrem Versicherungsschutz klafft – in der irrigen Annahme, Wohngebäude- und Hausratpolice reichten aus.

Was aber sind die größten Naturgefahren in Bayern?

Auf der Risikoliste der Verbraucherorganisationen steht nicht zuletzt Starkregen. Hier kann der Niederschlag nicht mehr schnell genug im Boden versickern. Die Folge: Das Wasser schwillt in kürzester Zeit zur Sturzflut. Die Kanalsysteme sind mit solchen Mengen überfordert.

Beim Risikofaktor Hochwasser wiederum spielen mehrere ungünstige Faktoren zusammen, wie die Verbraucherschützer erklären: ergiebiger Dauerregen, durch Vorregen bereits gesättigte Böden, Niederschläge auf gefrorene Böden sowie Niederschläge bei gleichzeitiger Schneeschmelze.

Bilderstrecke zum Thema Zwölf Dinge, die der Klimawandel in Bayern verändert Der Klimawandel macht auch vor Bayern nicht Halt. Bis zum Jahr 2100 soll es bis zu 4,5 Grad wärmer werden. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Leben im Freistaat.



Ähnlich ist das Problem bei Schneedruck: Auch hier fällt in zu kurzer Zeit zu viel vom Himmel. Auch relativ hohe Temperaturen werden zur Gefahr. Denn dann ist der Schnee besonders nass und schwer. Orkane wiederum werden nach der Prognose von Experten in Zukunft noch öfter durch Deutschland fegen.

Bis 5. September bieten Verbraucherzentrale und Verbraucherservice eine telefonische Beratung. Die kostenlose Hotline ist unter 08 00/ 2 22 00 99 zu erreichen. Informationen gibt es zudem im Internet unter www.elementarschaden.bayern

MARKUS HACK