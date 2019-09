Verkaufsoffene Sonntage in Nürnberg: Die Termine für 2019

NÜRNBERG - Zwei verkaufsoffene Sonntage hat die Stadt Nürnberg für das Jahr 2019 geplant, Mitte September ist es noch einmal soweit. Für die Termine werden jeweils ganz besondere Ereignisse zum Anlass genommen. Diese sind nach aktueller Rechtssprechung die Voraussetzung für einen verkaufsoffenen Sonntag.

Shoppen am Sonntag: Am 15. September könnte es voll werden in der Nürnberger Innenstadt. © Günter Distler



Anlässlich des Maifestes auf dem Aufseßplatz war am 19. Mai verkaufsoffener Sonntag in der Südstadt. Im Herbst können die Besucher des Altstadtfests und des Herbstmarkts an einem weiteren Sonntag durch die Läden bummeln - am 15. September. Dann sind die Läden innerhalb der Stadtmauer geöffnet. Die Chance zum Bummeln gibt es zwischen 13 und 18 Uhr.

Die Termine sind mit den Nachbarstädten Erlangen, Fürth und Schwabach abgestimmt. Nach dem bayerischen Ladenschlussgesetz können Kommunen maximal viermal im Jahr verkaufsoffene Sonn- und Feiertage anbieten. Anlass müssen Märkte, Messen oder ähnliche Veranstaltungen sein. In den Jahren nach 2010 hatte es in Nürnberg noch vier verkaufsoffene Sonntage gegeben. Kirchen und Gewerkschaften sowie einzelnen Parteien im Stadtrat (vor allem ÖDP und Linke) hatten daran massive Kritik geübt.

Urteile des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 2015 und 2016 gaben den Kritikern recht. Zwischen den Veranstaltungen und den Gebieten mit der Ladenöffnung muss ein enger räumlicher Bezug herrschen. Dies sahen die Kritiker beispielsweise beim Herbstvolksfest und der Südstadtöffnung in der Vergangenheit nicht gegeben. Der Handelsverband Bayern begrüßt dagegen die sonntäglichen Öffnungen.

Mittlerweile ist auch die Stadt Nürnberg auf die neuere Rechtsprechung umgeschwenkt. Seit 2017 gibt es nur noch zwei Sonntags-Verkäufe. Zudem wurden die Gebiete, in denen Läden öffnen dürfen, deutlich eingeschränkt.

"Das Gebiet der Südstadt wurde nahezu halbiert. Anstelle des übrigen Stadtgebietes zum Altstadtfest/Herbstmarkt wurde die Fläche auf die Altstadt innerhalb des historischen Mauerrings begrenzt", hieß es dazu im Bericht für den Rechts- und Wirtschaftsausschuss.

