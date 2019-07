Verkehrsbefragung: Nürnbergs Radfahrer sind unzufrieden

An vielen Stellen haben es die Fahrradfahrer in Nürnberg nicht leicht. In der Befragung des Amtes für Stadtforschung und Statistik äußerten sie sich denn auch mehrheitlich unzufrieden mit der Verkehrssituation. Auch von Autofahrern gab es Kritik, Fußgänger sind zufrieden. © Horst Linke