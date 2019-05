Verkehrt durch Einbahnstraße: Polizeistreife kollidiert mit Auto

Einsatzfahrzeug war mit Blaulicht unterwegs - Niemand verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Verkehrsunfall, an dem eine Polizeistreife beteiligt war, hat sich am Sonntag in der Nürnberger Südstadt ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Streife war gegen 15.15 Uhr mit Blaulicht in der Guntherstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs, als es an der Kreuzung mit der Nornenstraße zur Kollision mit einem Mercedes kam. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Die Streife war zu einer Gebäudebrandmeldung in der Guntherstraße unterwegs. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen.

