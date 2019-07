Viele Badetote: Nürnberg setzt auf Senioren-Schwimmtraining

Kurs richtet sich an Menschen zwischen 65 und 80 Jahren - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Schwimmen ist wie Radfahren – man verlernt es nicht. Behaupten jedenfalls selbst ernannte Experten. Echte Wasserprofis sehen das anders: Denn was im Laufe schwimmfreier Jahre verloren geht, ist die Sicherheit. Die soll nun ein neuer Kurs für Menschen ab 65 wiederherstellen. Wie das gelingen kann, zeigt ein Besuch im Hallenbad Katzwang.

Gleichgewicht halten, Koordination trainieren und auf den Puls achten — Übungsleiter Florian Müller von der DLRG zeigt den Senioren, worauf es im Wasser ankommt. © Eduard Weigert



Gleichgewicht halten, Koordination trainieren und auf den Puls achten — Übungsleiter Florian Müller von der DLRG zeigt den Senioren, worauf es im Wasser ankommt. Foto: Eduard Weigert



Florian Müller, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Nürnberg, steht im roten T-Shirt mit gelbem "DLRG“-Schriftzug am Beckenrand des Lehrschwimmbeckens. Er bittet jeden der Teilnehmer, die alle im Alter zwischen 65 und 80 Jahren sind, mit zwei Fingern den Puls zu messen Je mehr jeder über den eigenen Körper wisse, desto sicherer könne er sich im Wasser bewegen.

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Genau darum geht es in dem Kurs. Denn "a weng geradeaus“ schwimmen können sie alle. Im Prinzip. Aber im Laufe der Jahre sind Unsicherheiten dazugekommen: "Wie viel kann ich mir zutrauen und was sollte ich nicht machen?“, bringt eine Teilnehmerin die wichtigsten Fragen auf den Punkt. Das soll der Kurs vermitteln. Eine traurige Statistik unterstreicht dessen Bedeutung.

200.000 Euro Zuschuss

89 Badetote hat es im vergangenen Jahr gegeben – fast die Hälfte davon über 65 Jahre alt. Das Bayerische Gesundheitsministerium will die Senioren besonders im Auge behalten, mit eben dem Projekt „Zurück ins Wasser“. Weil es mit 200.000 Euro bezuschusst wird, können die Teilnehmer den Kurs der DLRG kostenlos in Anspruch nehmen.

Zu ernst soll der Weg zurück zur Wasser-Sicherheit aber nicht sein. "Spaß muss es machen“, sagt der zweite DLRG-Lehrer Rolf Niebelschütz. Soeben ist der Hampelmann angesagt. Niebelschütz und sein Kollege Florian Müller machen im Trockenen die Koordinationsübung vor und kommen ins Schwitzen. "Ihr habt’s gut“, lacht Niebelschütz, "im Wasser seid ihr zehn Mal so leicht.“

Es folgen Balance-Übungen mit dem Schwimm-Brett und weitere Aqua-Gymnastik. Im Freien sind die Bedingungen wieder anders, sagt Niebelschütz. Eine Freiluft-Einheit am Brombachsee haben die schwimmenden Senioren schon hinter sich. Erste-Hilfe-Maßnahmen sind ebenfalls Teil des Programms. Für heute steigen die Kursteilnehmer aus dem Becken in Katzwang. Wieder wissen sie ein wenig mehr. Über das Wasser. Und über das, was es mit ihrem Körper macht.

Weitere Kurse für Senioren sind geplant. Kontakt: (09 11) 26 24 11 oder info@nuernberg.dlrg.de

Rurik Schnackig