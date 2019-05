Vier Autos krachen ineinander: Feierabend-Chaos auf A73

Feuerwehr lobt unbeteiligte Autofahrer - Ein Mensch mittelschwer verletzt - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Auf der A73 im Süden Nürnbergs kollidierten am Donnerstagabend vier Fahrzeuge, ein Mensch verletzte sich bei dem Unfall. Im Feierabendverkehr bildeten sich kilometerlange Staus. Die Feuerwehr lobt gleich mehrere Autofahrer.

Warum die zwei Autos, ein Lieferwagen und ein Lastwagen kollidierten, ist derzeit noch unklar. Eingeklemmt wurde in den Fahrzeugen zwar keiner der Beteiligten, ein Mensch erlitt jedoch mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Weil die Fahrbahn auf der A73 wegen einer Baustelle derzeit nur zwei Fahrspuren breit ist, die beide vom Unfall betroffen waren, und kein Standstreifen zur Verfügung steht, kam der Verkehr komplett zum Erliegen.

"Um einen Verkehrskollaps zu verhindern, wurde eine der beiden Fahrspuren Richtung Autobahnkreuz so schnell wie möglich wieder freigegeben", teilt die Nürnberger Berufsfeuerwehr mit. "Trotzdem kam es in beide Richtungen zu kilometerlangen Rückstaus." Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Wegen der Baustelle sei es für die Rettungskräfte schwierig gewesen, an die Unfallstelle vorzurücken, teilt die Feuerwehr mit. Die meisten Verkehrsteilnehmer reagierten jedoch besonnen und "ermöglichten so ein gezieltes Vorgehen".

