Vier Schläge: Das Nürnberger Herbstvolksfest ist eröffnet

Bis zum 8. September werden am Dutzendteich Hunderttausende Besucher erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Oberbürgermeister Ulrich Maly macht Schluss, schon zum nächsten Frühlingsvolksfest wird er nicht mehr Nürnbergs Stadtoberhaupt sein. Deshalb griff er am Freitagabend womöglich ein letztes Mal persönlich zu Schlegel und Zapfhahn - und eröffnete eines der größten Volksfeste Bayerns. Das Bier fließt!

Das Nürnberger Volksfest geht mit der Zeit. Dieses Jahr schlägt unter anderem die "Wilde Maus XXL" am Dutzendteich auf. Die Achterbahn ist besonders, denn der Betreiber hat sie mit Virtual-Reality-Technik ausgestattet. 500.000 Euro habe das gekostet, sagt Max Johannes Eberhard - doch damit seien jetzt etwa die filmische Jagd über einen Bauernhof möglich.

Die "Wilde Maus", ein absoluter Volksfest-Klassiker, ist aber nur eines von Dutzenden Fahrgeschäften, die bis zum 8. September am Dutzendteich ihre Zelte aufschlagen. Hunderttausende werden bei der Herbst-Ausgabe des Nürnberger Traditionsfestes erwartet. Am Freitagabend stach Ulrich Maly das erste Fass an - und eröffnete das Volksfest damit offiziell. Es wird womöglich das letzte Mal sein, so der Oberbürgermeister - denn im kommenden Jahr will er als Stadtoberhaupt abtreten. Ob er das Frühlingsfest im kommenden Jahr eröffnet, dazu wollte sich der SPD-Politiker noch nicht äußern.

Doch was ist sonst geboten auf dem Nürnberger Herbstvolksfest? Hier lesen Sie eine Zusammenfassung!

