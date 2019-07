VIP-Party im Strandhaus: Hier feiern Promis den Norisring

Bereits einen Tag vor dem großen Rennen rockten die VIPs das Strandhaus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit knallenden Korken haben fränkische Prominenz und DTM-Stars am Freitag gebührend das große Norisring-Spektakel eingeleitet. Prompt mutierte das Strandhaus am Dutzendteich zum großen VIP-Treff - mit dabei unter anderem SAT1-Moderatorin Andrea Kaiser und FCN-Vorstand Robert Palikuca.

Bilderstrecke zum Thema Palikuca und Kaiser: VIPs feiern Norisring-Party im Strandhaus Bereits einen Tag vor dem großen Norisring-Rennen wurde das Strandhaus am Dutzendteich bereits zum großen Promi-Schaulaufen genutzt: Mit dabei waren neben etlichen DTM-Sternchen unter anderem FCN-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Grethlein mit Vorstand Robert Palikuca. Auch die SAT1-Moderatoren Andrea Kaiser und Friedrich Matthias ließen sich die Party nicht entgehen.



Es ist wieder soweit: Das jährliche Rennwochenende am Norisring in Nürnberg lockt hunderttausende Motorsportfans aus ganz Deutschland an. Bereits am Freitag begannen die ersten Trainings des Porsche Cups, der DTM und der W-Series. Am Samstag und Sonntag geht es dann jeweils nachmittags in den Rennen ums Ganze.

