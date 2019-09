VIPs und Models: Promi-Auflauf beim Nürnberger Opernball

Fränkische Stadt wird bei einem tollen Abend magisch verzaubert - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Ganz Nürnberg macht sich schick für den Abend: Der Opernball 2019 verwandelt die Stadt einmal mehr in einen Hotspot für Glanz und Glamour. Die Prominenz der Region gab sich die Klinke in die Hand - hier kommen die Bilder!

Mehr Glanz und Glamour in Nürnberg geht kaum: Der Opernball 2019 lockte auch in diesem Jahr wieder die Prominenz der Region an. Die Outfits waren extraklasse, aber auch das Ambiente konnte sich wirklich sehen lassen. Hier kommen die ersten Bilder!