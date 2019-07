Volksbad-Sanierung: Jugendstil-Perle könnte 2023 eröffnen

NÜRNBERG - Wenn alles glatt läuft, können die Nürnberger ab Winter 2023/24 wieder im Volksbad schwimmen gehen. Die Sanierung wird gut 50 Millionen Kosten und 30 Monate dauern.

So könnte das Volksbad in seiner renovierten Form aussehen. Foto: Fritz Planung GmbH



Im zuständigen Bäderausschuss des Stadtrats erläuterte Projektleiter Joachim Lächele den Zeitplan. Danach beträgt die Bauzeit für das 50 Millionen-Euro-Projekt 30 Monate. Laut Lächele soll der erste Spatenstich im April 2021 stattfinden. Ende 2023, Anfang 2024 könnte das Bad saniert wieder eröffnet werden.

Derzeit laufen erste Vorbereitungen. Laut Lächele soll es auch eine Bürgerbeteiligung Ende 2019, Anfang 2020 geben. Ministerpräsident Markus Söder hatte für den Freistaat Bayern eine Unterstützung von 18 Millionen Euro zugesagt.

"Wenn wir passende Planer ausgewählt haben, können wir Mitte November beginnen, sodass wir im Frühjahr 2020 eine solide Vorplanung haben und sehen, wie das Volksbad zukünftig aussehen kann", sagt Lächele. "Wir werden die Menschen in Nürnberg eng an der Reise hin zu unserem neuen Volksbad teilhaben lassen. Auf der Homepage, in den Sozialen Medien, im Stadtrat und natürlich auch auf Veranstaltungen vor Ort."