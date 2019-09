Volksfest: Betreiber großer Fahrgeschäfte haben Zukunftsangst

Schausteller beklagen Personalmangel und neue Sicherheitsanforderungen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Sie sind die Publikumsmagneten schlechthin: große Fahrgeschäfte, die mit Tempo und Überschlägen unzählige Besucher aufs Volksfest locken. Während die Fahrgäste ihre helle Freude haben, sich im Rausch der Geschwindigkeit durchschütteln zu lassen, blicken viele Betreiber mit ernster Miene in die Zukunft.

Für die einen kann es gar nicht wild genug sein, anderen wird schon beim Zuschauen mulmig. Spektakuläre Fahrgeschäfte ziehen nicht nur auf dem Nürnberger Volksfest das Publikum an. Doch die Betreiber der Attraktionen klagen über eine Vielzahl an Problemen, die ihnen das Leben zunehmend schwer machen. © Foto: Stefan Hippel

"Wo soll ich denn da anfangen?", fragt Maximilian Müller und kann sich ein sarkastisches Lachen nicht verkneifen. "Das Personal ist eine Riesenproblem", sagt der Betreiber des "XXL Kraken". Aktuell besteht sein Team aus sechs Rumänen. Die Sprachbarriere sei hoch, ein Interesse, die Sprache zu lernen, oftmals nicht erkennbar.

"Hartz IV war ein schwerer Schlag für die Branche", sagt Müller. Viele, die sich früher mit einem Job bei Schaustellern über Wasser zu halten versuchten, würden heute vom Staat aufgefangen. Der Mindestlohn habe die Situation weiter verschärft. Seit Polen und Rumänien der EU angehören, werde es noch schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Immer wieder, das bestätigen andere Schausteller, verschwinden Mitarbeiter über Nacht in die Heimat. Manche kommen zurück, andere nicht.

Max Johannes Eberhard, seit über 50 Jahren auf Tour, moniert, dass in Europa kaum noch qualifizierte Fachkräfte zu finden seien, die auf Reisen gehen wollen. Darüber hinaus beobachtet der Inhaber der "Wilden Maus XXL" ein weiteres Phänomen: Noch nie seien so viele Fahrgeschäfte und Attraktionen binnen einer Spielsaison von Volksfestplätzen verschwunden. Zahlreiche Anlagen seien ins Ausland verkauft worden.

Wie nahezu alle Betreiber großer Fahrgeschäfte kritisiert er immer neue sicherheitstechnische Auflagen. Viele Schausteller haben sich mittlerweile in Gruppen zusammengetan, um Tüv-Prüfungen bezahlen zu können. Andernfalls droht vielen, deren Attraktionen sich über Jahre ohne Beanstandungen bewährt hatten, der Ruin.

