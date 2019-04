Volksfestlauf 2019: Nürnberger sausen um den Dutzendteich

Post SV lud zum zehnten Mal zu dem begehrten Sport-Event - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es war ein Event für Klein und Groß: Zahlreiche Läufer schnürten am Samstag ihre Sportschuhe und gingen beim traditionellen Volksfestlauf in Nürnberg an den Start. In verschiedenen Disziplinen - unter anderem beim Halbmarathon, Kinder- und Bambini-Lauf - zeigten sich die Teilnehmer von ihrer sportlichen Seite.

evo