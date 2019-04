Volle Muskelkraft: Nürnberger Polizistin kämpft bei "Superhero"

Sandra Bradley beweist bei der RTL-Sendung ihre Superkräfte - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Strongwoman Sandra Bradley stellt ihre Superkräfte in der ProSieben-Sendung "Superhero Germany" unter Beweis. Darin messen sich die Kandidaten mit Ex-Fußballnationalspieler Tim Wiese, Ex-American-Footballspieler Björn Werner, Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll — und der 30-jährigen Fränkin.

In der Fernsehsendung „Superhero Germany“ müssen sich die besten Kandidaten mit der Nürbergerin Sandra Bradley messen.



In der Fernsehsendung „Superhero Germany“ müssen sich die besten Kandidaten mit der Nürbergerin Sandra Bradley messen.



Strongwoman Sandra Bradley ist in ihrer Gewichtsklasse stärkste Frau Deutschlands und drittstärkste Frau der Welt. Beruflich ist die 30-Jährige Ausbilderin bei der Bereitschaftspolizei Nürnberg. Bei der Sportart "Strongman" werden unter anderem Gewichte und Baumstämme gestemmt, Autos und Lkw gezogen oder riesige Steine gehoben. Der Sport kommt aus den USA, geht aber zum Teil auch auf die schottischen "Highland Games"-Wettkämpfe zurück.

Sandra, wie kam es zu der Sendung und wie war es, vor Kameras zu kämpfen?

Sandra Bradley: Der Sender ist durch einen Bericht auf mich gekommen. Es war eine super coole Erfahrung! Das Team war super nett und auch alle Kandidaten. Jeder hat Vollgas gegeben.

Am Ende müssen die besten Kandidatinnen gegen Sie antreten. Hatten Sie danach eigentlich mal Muskelkater?

Bradley: Dadurch, dass ich täglich so viel trainiere, habe ich kaum noch Muskelkater. Aber es war schon eine Herausforderung für mich, denn es ging nicht nur um Kraft, sondern auch um Taktik und Geschicklichkeit.

Ihre Sportart nennt sich "Strongman". Wie haben Sie die entdeckt?

Bradley: 2013 habe ich damit angefangen. Entdeckt habe ich sie auf Eurosport. Da habe ich Männer gesehen, die Lkw ziehen und mir gedacht: Hey, wenn du das als Frau auch könntest, das wäre schon cool...

Und heute können Sie es. Sie wuchten riesige Steine und ziehen Autos. Was war das Schwerste, das Sie je bewegt haben?

Bradley: Ich habe einen Lastwagen mit 19 Tonnen 20 Meter weit gezogen. Im Training habe ich schon einen 100 Kilo Baumstamm über Kopf gestemmt. Und bei einem Wettkampf einen 140 Kilo schweren Atlas-Stein auf ein 110 Zentimeter hohes Podest gehoben, das war deutscher Rekord.

Donnerwetter. Wie oft werden Sie eigentlich gefragt, ob Sie beim Umzug helfen können?

Bradley: Sehr oft! (lacht) Immer, wenn es um einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder einen Trockner geht. Aber ich trage es dann nicht allein, dazu ist es zu sperrig.

Wie sieht Ihre Ernährung aus? Essen Sie morgens erst mal acht Eier?

Bradley: Fünf Eier. Dazu ein paar Reiswaffeln. Ich nehme zwischen 2500 und 3000 Kalorien am Tag zu mir. Je nachdem, wie viel ich trainiere. Ich esse fünfmal: Hauptsächlich Eier, Hühnchen, Fisch, viel Gemüse.

Wie viel trainieren Sie denn in der Woche?

Bradley: 12 bis 15 Stunden in der Woche, also ungefähr zwei bis drei Stunden am Tag nach der Arbeit. Zusätzlich zu meinem 40-Stunden-Job bei der Polizei.

Eine echte Superhelden-Leistung. Genau darum geht es ja auch bei der Sendung. Was sagen denn Kollegen und Familie zu Ihrem TV-Auftritt?

Bradley: Die freuen sich, dass meine harte Arbeit der letzten Jahre jetzt Früchte trägt. Und finden es super, dass ich damit publik machen, dass es Frauen in diesem Sport gibt.

Wie reagieren die Menschen auf so eine starke Frau wie Sie?

Bradley: Meistens recht positiv. Menschen, die mit Kraftsport nichts zu tun haben, sind manchmal erst skeptisch. Aber sie stellen dann bald fest, dass ich ein liebes Mädel bin und keine Männerfresserin.

Sie waren nicht schon immer so stark. Früher hatten Sie mal eine Essstörung. Was hat den Umschwung für Sie gebracht?

Bradley: Ich wollte unbedingt aus der Essstörung raus. Und dann gab es den Einstellungstest bei der Polizei. Da habe ich den Kraftsport für mich entdeckt und gemerkt: Hier kommt’s nicht auf dein Aussehen an, sondern die Leistung steht im Vordergrund. Du bist unabhängig und hast es selbst in der Hand: Das, was du an Leistung hineinsteckst, bekommst du genau so wieder heraus.

Haben Sie auch eine Schwäche?

Bradley: Meine Schwachstelle ist es, dass ich mich mit anderen vergleiche: "Ah, die ist noch stärker!" Man sollte lieber auf die eigene Leistung schauen und darauf, was man erreicht hat.

Okay, als Wettkampf-Typ liegt es in der Natur der Sache, sich zu vergleichen. Ich wollte darauf hinaus: Sind Sie auch mal undiszipliniert?

Bradley: Doch ja. Ich esse manchmal gerne Eis. Am liebsten Schokoladeneis.

Sie sind die stärkste Frau Deutschlands, was ist jetzt Ihr Ziel?

Bradley: Die stärkste Frau der Welt zu werden.

"Superhero Germany" läuft noch bis 11. Mai immer samstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Interview: Anette Röckl