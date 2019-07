Von Tram erfasst: 45-Jähriger in Nürnberg schwer verletzt

Mann war auf die Gleise geraten - Behinderungen auf Linie 4 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag am Nürnberger Nordring: Ein 45-Jähriger wurde am Sonntag von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten war die Linie 4 teilweise lahmgelegt.

Gegen 16.45 Uhr kam es auf der Bucher Straße an der Ecke Nordring zu dem schweren Unfall. Wie Michael Petzold, Sprecher der Polizei Mittelfranken, berichtete, war der Fußgänger aus noch ungeklärter Ursache auf die Gleise geraten und dort von einer Straßenbahn erfasst worden. Der 45-Jährige stürzte zu Boden, er war ansprechbar, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er nun stationär behandelt wird. Die Polizei nahm noch am Sonntag die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten kam es auf der Straßenbahn-Linie 4 bis etwa 18.30 Uhr zu Fahrtausfällen und Behinderungen.

jm