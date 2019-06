Vonovia-Hochhäuser in Neuselsbrunn: Gerichtstermin steht fest

NÜRNBERG - In den Auseinandersetzungen um die Fassadenschäden an den Hochhäusern von Neuselsbrunn will die Nürnberger Justiz in dieser Woche versuchen, die streitenden Parteien vielleicht zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Für kommenden Donnerstag, 6. Juni, hat das Amtsgericht zu einem Verhandlungstermin geladen.

Plötzlich geht alles ganz schnell: Am Donnerstag findet ein Verhandlungstermin zum Streit um die Fassadenschäden an den Hochhäusern in Neuselsbrunn statt. © Foto: Stefan Hippel



Hintergrund des Verfahrens: Im vergangenen Jahr war die Dämmung an den Fassaden der Anwesen mit rund 600 Wohnungen wegen einer möglichen Brandgefahr entfernt worden. Einige hundert Mieter sahen sich daraufhin unzumutbaren Wohnverhältnissen ausgesetzt, unter anderem durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eigentümer klagten deshalb gegen den Hausverwalter Vonovia Immobilien Treuhand (VIT). Parallel dazu wurde angezweifelt, ob die VIT zu dem Vorgehen berechtigt und überhaupt ordnungsgemäß berufen worden war.

Neuselsbrunn: Panikmache oder lebensrettender Brandschutz?

Inzwischen klagen einzelne Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen die übrigen Mitglieder. Ihr Ziel: einen Beschluss zur Finanzierung von Brandschutz-Maßnahmen zu Fall zu bringen, die im Auftrag der Vonovia Treuhand Immobilien bereits erfolgt sind.

Bei dem Termin werde die zuständige Richterin zunächst versuchen, eine gütliche Einigung zu erzielen, und sodann mit den Parteien die Sach- und Rechtslage erörtern, teilt Justizsprecher Friedrich Weitner mit. An die Güteverhandlung schließe sich der Haupttermin zu dem Streitfall "Neuselsbrunn" an. Es sei jedoch nicht damit zu rechnen, dass bereits in der Sitzung eine Entscheidung ergeht.

