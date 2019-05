"Nanu, was ist denn heute los?", das dachten sich wohl Eisbär, Erdmännchen und Co. als am Freitagabend im Nürnberger Tiergarten eine Horde schnaufender Läufer an ihren Gehegen vorbei zog. Insgesamt 1200 Teilnehmer gingen an den Start des populären "Tiergartenlaufs". 600 davon absolvierten den Hauptlauf von über 10 Kilometern, der mit einem knackigen Streckenprofil und herausfordernden Gefällen daherkam. Hier kommen alle emotionsgeladenen Bilder! © Thomas Hahn