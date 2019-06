Vorsicht, lecker! XXL-Treffen der Foodtrucks in Nürnberg

Kalorienbomben am Volksfestplatz - 50 Anbieter tummeln sich am Wochenende

NÜRNBERG - Burger und Pommes, Pasta und Donuts - aber auch ausgefallene Speisen wie Maden: Das ganze Wochenende über gastieren die Teilnehmer des Nürnberger Foodtruck-Treffens am Volksfestplatz. Wir haben uns umgesehen - und uns durchgeschlemmt. Hier kommen die köstlichsten Bilder!

Die Veranstalter sind offenbar nach einiger Kritik im vergangenen Jahr in sich gegangen und haben den gewünschten zentralen Veranstaltungsort aufgetan. Das Festival steigt heuer auf dem Nürnberger Volksfestplatz an der Bayernstraße; auch die Parkgebühren, so wird es versprochen, sollen diesmal niedriger ausfallen.

Nach eigenen Angaben ist das Treffen das größte in Süddeutschland. Mit dabei sind unter anderem Ribwich, Guerilla Groestl, Wurstdurst und der Pasta Laster. Insgesamt tummeln sich rund 50 Anbieter aus ganz Deutschland am Dutzendteich.