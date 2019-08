W-Lan in der U-Bahn: VAG bringt weitere Stationen ans Netz

NÜRNBERG - Online im Untergrund: Elf U-Bahnhöfe hat die VAG in Nürnberg jetzt mit W-Lan ausgestattet, inzwischen auch die Stationen Plärrer, Wöhrder Wiese, Maximilian- und Frankenstraße. Doch es darf noch mehr sein, finden die Fahrgäste.

Auch an der U-Bahnstation Plärrer gibt es jetzt W-Lan. © Alexander Pfaehler



Das Netz der VAG wird immer besser. Nur geht es diesmal ausnahmsweise nicht um Bus- oder U-Bahnverbindungen, sondern um W-Lan. Denn "die W-Lan-Abdeckung im Nürnberger ÖPNV-Netz wird immer dichter", teilt die VAG mit, die in den vergangenen Wochen W-Lan an eben diesen vier U-Bahnhöfen installiert hat.

Fünf Stationen sollen bald folgen

Beim U-Bahnhof Wöhrder Wiese bleiben die Fahrgäste auch außerhalb der U-Bahn online. Die Station ist verknüpft mit den Hotspots an der TU Nürnberg und im Außenbereich Wöhrder Wiese. Hier wird also das gesamte Gebiet mit W-Lan versorgt.

800.000 Euro hat das Bayerische Ministerium für Finanzen und Heimat in das BayernWLAN auch in Nürnberg investiert. Mit den bisher angeschlossenen elf Stationen ist deshalb auch nicht Schluss: Bis Ende des Jahres sollen noch fünf weitere folgen.

700.000 Verbindungen pro Monat

Nicht nur das W-Lan-Netz wird größer, auch die Nutzerzahlen steigen kontinuierlich, teilt die VAG mit. Mittlerweile verzeichnen BayernWLAN und mobiconnect, das die VAG in allen Bussen anbietet, zusammen über 700.000 Verbindungen pro Monat. "Tendenz: weiter steigend", heißt es in der Pressemitteilung.

Die VAG-Nutzer sind mit dem Angebot zufrieden. Das zeigt eine Befragung in den Bussen der VAG aus dem Juni 2019. 93 Prozent der befragten Fahrgäste bewerten das Angebot positiv, mehr als drei Viertel wünschen sich einen weiteren Ausbau. "Vor allem Schüler, Studenten und junge Erwerbstätige schätzen das W-Lan in Fahrzeugen und an Haltestellen und nutzen es regelmäßig."