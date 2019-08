Wanderreporterin Isabel sieht sich in Herzogenaurach um

Ihr Ziel Nürnberg ist erstmals eine Etappe der großen NN-Wanderaktion - vor 51 Minuten

HERZOGENAURACH/NÜRNBERG - Es ist eine Premiere in der Geschichte der NN-Wanderreporter: Erstmals überschreitet eine Wanderreporterin die Stadtgrenzen von Nürnberg. Was Isabel auf ihrem Weg von Herzogenaurach in den Stadtteil Reutles alles erlebt, erfahren Sie im Live-Blog.

+++ NN-Wanderreporterin Isabel versucht sich am Wett-Nageln +++

Die Stadt Nürnberg ist der Startpunkt des RegnitzRadweges, bei "Hohenzollern - Orte einer deutschen Dynastie" aufgeführt und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Die Fränkischen Städte".

nb