Warum der Tiergärtnertorplatz in der Nacht so besonders ist

Einzigartiger Treffpunkt in der Altstadt - vor allem, wenn es dunkel wird - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Der Ort unter der Kaiserburg ist ein lauschiges Plätzchen für Nachteulen und tiefsinnige Gespräche. Bis in den späten Abend können die Nürnberger dort sitzen und über Gott und die Welt reden. Ein Nachtbesuch in Bildern.

In den Sommernächten sitzen bis zu 300 Menschen quer durch die Generationen am Tiergärtnertorplatz. Auf dem Pflaster wird auch vergangenen Zeiten nachgehangen - für manche ist das wie eine Verjüngungskur.

Was den Platz so besonders macht und warum gerade am Abend so viele Menschen dorthin pilgern, erklären wir in dieser Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Ein besonderer Treffpunkt: Der Reiz des Tiergärtnertorplatzes Wenn es unterhalb der Kaiserburg dunkel wird, sitzen an lauen Abenden oft 200 bis 300 Menschen quer durch die Generationen am Tiergärtnertorplatz auf dem Kopfsteinpflaster. Während viele Strahler die historischen Gebäude erleuchten, fangen die Leute an, miteinander zu reden. Von Gott und der Welt - und gern auch von vergangenen Zeiten. Und manche älteren Semester fühlen sich plötzlich wieder wie 17.