Warum diese Nürnberger Babys ein statistisches Wunder sind

1000. Geburt am Südklinikum hat in mehrfacher Hinsicht Seltenheitswert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wenn Helena und Julius nicht irgendwann Mathe-Asse werden, wer dann? Die beiden Neugeborenen, die gerade im Südklinikum zur Welt gekommen sind, haben schließlich gerade etwas geschafft, dass rund siebenmal unwahrscheinlicher ist als ein Sechser im Lotto - und vielleicht irgendwann einmal Thema einer Abi-Aufgabe wird.

Noch kann Karina Zabold ihre Zwillinge nicht mit nach Hause nehmen. Sie verbringt aber so viel Zeit mit ihren Babys im Krankenhaus wie nur irgendwie möglich. © Giulia Iannicelli



Karina Zabold, die Mama der beiden, hat schließlich nicht nur ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag entbunden (was – wenn man für das Rechenbeispiel annimmt, dass gebärende Frauen verheiratet sind und das ganze nicht in einem Schaltjahr passiert – einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 365 entspricht), sondern auch gleich noch Zwillinge auf die Welt gebracht (die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt laut Statistik 1 zu 85).

Dass das dann ausgerechnet noch die 1000. Geburt des Jahres im Südklinikum ist (2018 gab es dort rund 3223 Geburten), macht dieses schöne Ereignis zu einer richtigen Seltenheit. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nämlich bei 1 zu 99.993.575. Zum Vergleich: Die Chance, beim Lottospielen sechs Richtige anzukreuzen, liegt bei 1 zu 13.983.816 und ist damit rund siebenmal höher.

Mama Karina dürfte all diese Mathematik aber erst einmal egal sein. Sie freut sich einfach, dass ihre beiden Babys gesund sind. Ein wenig müssen sich die frischgebackenen Eltern aber noch gedulden, bis sie Helena und Julius mit nach Hause nehmen dürfen. Die Zwillinge sind Frühchen, kamen in der 31. Schwangerschaftswoche zur Welt und müssen vorsichtshalber noch in der Kinderklinik betreut werden.

jule