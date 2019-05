Was tun, wenn die Post die Zulassungspapiere nicht zustellt?

NÜRNBERG - Bei wohl jedem Autofahrer löst der Kauf eines neuen Pkw wahre Glücksgefühle aus. Dumm nur, wenn die entsprechenden Unterlagen fehlen und sich die erste Fahrt im neuen Flitzer wochenlang verzögert. Oftmals sind einem die Hände gebunden, insbesondere dann, wenn die Papiere per Post verschickt werden.

Werden die Fahrzeugpapiere nicht pünktlich zugeschickt, dann ist der Gang zur Kfz-Zulassungsstelle vergebens. © Eduard Weigert



Von Nürnberg nach Würzburg zu laufen, ist sicher ein bisschen zu ambitioniert für einen Spaziergang. Knapp 20 Stunden bräuchte man dafür laut Google Maps. Vielleicht hätte es aber auch ein Zug getan. Die vergleichsweise kurze Fahrt hätte Matthias Niese dreieinhalb Wochen Wartezeit und richtig viel Ärger erspart. Was war passiert?

Der Nürnberger hat sich kürzlich ein Auto gekauft. Die Fahrzeugpapiere schickte das Autohaus in Würzburg an einem Montag als Einwurf-Schreiben nach Nürnberg. Scheinbar genügend Zeit also, um den Wagen zuzulassen und am folgenden Samstag in Würzburg abzuholen. Laut Sendenummer lagen die Dokumente bereits am Dienstag im Postverteilzentrum Langwasser – direkt gegenüber von Nieses Zuhause. Doch die Post kam und kam nicht.

Als der 45-Jährige am Donnerstagnachmittag persönlich beim Zentrum vorbeischaute, wurde er zunächst auf den Freitagmorgen vertröstet. Als er Freitag früh die letzte Chance wahrnehmen wollte, um seinen Wagen planmäßig zuzulassen, wurde er "von zwei Angestellten blöd angeredet, ich konnte noch nicht mal sagen, was ich eigentlich will".

Ein Teamleiter, den sich Niese geben ließ, kam nach drei Minuten ergebnislos wieder. Niese müsse eben warten, bis der Zusteller den Brief einwirft, so die lapidare Aussage. Ein Anruf bei der Post-Hotline brachte immerhin eine "Dringlichkeitsaufnahme", doch es tat sich auch die nächsten Tage: nichts.

Als wäre Familie Niese nicht schon ohnmächtig genug gewesen, folgte vier Tage später der Hinweis der Post, dass die Nieses keine Auskunft bekommen könnten, sondern nur der Absender, also das Autohaus selbst. "Ich kann die beleuchteten Hallen des Postverteilzentrums von meinem Schlafzimmer aus sehen und wusste: Da liegt mein Brief. Trotzdem waren mir die Hände gebunden, weil mir niemand Auskunft gegen durfte", sagt Niese. Zwar hatte er das Auto inzwischen mit teuren roten Kennzeichen ohne Kasko-Versicherungsschutz geholt, zulassen konnte er es aber noch immer nicht.

Dass im Zustellbezirk laut Post-Pressesprecher Erwin Nier gerade eine neue Kraft eingesetzt worden war, "die offensichtlich überfordert war" und durch eine erfahrene Zustellerin ersetzt wurde, brachte nur kurzzeitig Hoffnung. Die Bemühungen des Autohauses blieben erfolglos, die Post weiter verschollen.

In der Zwischenzeit spielte Niese mit dem Gedanken, wegen des Verdachts einer organisierten Straftat im Postverteilzentrum Anzeige zu erstatten. Er befürchtete, dass jemand anderes ein Fahrzeug mit den Papieren und der gleichen Fahrgestellnummer angemeldet haben könnte. Zumal es sich bei seinem Wagen um einen VW-Bus T6, "den so ziemlich meistgeklauten Wagen überhaupt", handelte.

Die Post stellte derweil das Verteilzentrum auf den Kopf und setzte zwei Sicherheitskräfte ein, die laut Nier eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Eine Anzeige erstattete die Post aber nicht. Das mache sie nur in Fällen, bei denen es Verdachtsmomente oder schon zuvor Unregelmäßigkeiten gegeben habe, wie der Post-Sprecher erklärt.

Ersatzpapiere und dann?

Generell rät Nier, bei wichtigen oder unwiederbringlichen Unterlagen eine Express-Zustellung vorzunehmen. Die ist zwar teurer und kostet bis zu 15 Euro. Dafür sind Pakete bis 500 Euro versichert und laufen nicht über die Anlagen, sondern werden von den Zustellern von Hand zu Hand weitergereicht.

Letztlich blieb Niese nichts anderes übrig, als sich Ersatzpapiere zuschicken zu lassen. Und so kam es, wie es kommen musste: Kaum hielt er die Dokumente – nach über drei Wochen nervenzehrender Warterei – endlich in seinen Händen, lag plötzlich das Original im Briefkasten – unversehrt und für alle Beteiligten ein Rätsel, wie es den Weg dorthin gefunden hatte. Bei der Zulassungsstelle wurden seine Ersatzpapiere daraufhin einbehalten und an das Kraftfahrtbundesamt geschickt.

