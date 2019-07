Wegen Badebucht? Besucherschwund im Bayern-07-Freibad

"Mit der 'Söder-Bucht' hat man uns wirklich ein Ei ins Nest gelegt" - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ein Jahr Badebucht am Wöhrder See, die Bilanz fällt gemischt aus: An sonnigen Tagen ist die Liegewiese proppenvoll, das kostenlose Angebot kommt gut an. Allerdings zu Lasten des benachbarten Freibads von SB Bayern 07. Dort sieht man die neue Konkurrenz mit Sorge.

Das Bayern 07 kämpft mit einem deutlichen Besucherrückgang. © Michael Matejka



"Mit der 'Söder-Bucht' hat man uns wirklich ein Ei ins Nest gelegt", klagt Vereinsvorstand Jörg Gavallér mit einem bitteren Blick auf die Besucherzahlen. Die sind nämlich deutlich eingebrochen. Kamen in früheren Jahren zwischen 85.000 und 95.000 Gäste (ohne Vereinsmitglieder), so waren es im heißen, trockenen Jahr 2018 nur mehr 60.000 Besucher, die Eintritt in das gepflegte, weitläufige Pulverseebad bezahlt haben.

Gavallér staunt über die Millionen Euro Steuergelder, die in unmittelbarer Nachbarschaft verbaut wurden - auch, um den Bürgern ein attraktives Angebot zu bieten: eine Liegewiese, ein rundum erneuerter Wasserspielplatz, eine Bucht zum Schwimmen und Erfrischen. "Ministerpräsident Söder hat viel Geld die Bucht gepumpt. Da sage ich: Geil, das Geld hätten wir auch brauchen können", seufzt der 50-Jährige.

10.000 Euro schmerzen

Mit einem bescheidenen städtischen Jahreszuschuss von 48.870 Euro und den Einnahmen der Freibadkasse muss der Verein das riesige Areal unterhalten. Gepflegt sieht es aus. Ein üppiger, alter Baumbestand ermöglicht den Gästen, auch mal ein Schattenplätzchen aufzusuchen, wenn die Sonne zu heiß herunter brennt. Der Verein hat das 70.000 Quadratmeter große Areal in Erbpacht von der Stadt bekommen und muss für den gesamten Unterhalt aufkommen.

Da schmerzen den SB Bayern 07 auch 10.000 Euro, die jüngst für den Baumschnitt und die Totholzentfernung angefallen sind. Zuschüsse von der Stadt gibt es nicht, dafür Vorschriften des Umweltamts. Da das Freibad im Landschaftsschutzgebiet liegt, gibt es strenge Auflagen.

"Es bereichert unsere Bäderlandschaft"

Einnahmen und Ausgaben gehen gerade so null auf null auf, meint der Vorstand. Doch große Investitionen wie etwa Edelstahlwannen für die beiden 25 mal 50 Meter langen Betonbecken kann der Schwimmerbund Bayern 07 nicht stemmen. Auch dank der unentgeltlichen, ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder macht das Freibad einen guten Eindruck. Doch gegen die "Umsonst-Konkurrenz" der Badebucht kommt es nicht an.

Bürgermeister Christian Vogel, der für die städtischen Bäder zuständig ist, wusste bislang nichts von den Nöten des Pulverseebads: "Es ist ein gepflegtes, wunderbar privat geführtes Freibad. Ich möchte es nicht missen, es bereichert unsere Bäderlandschaft."

Natürlich habe er Verständnis, dass es durch die benachbarte Konkurrenz der Badebucht unter Druck gerät. Das sei völlig nachvollziehbar, erklärt der Sozialdemokrat. Er hält es für das Sinnvollste, dass der Verein an die Stadt herantritt und man gemeinsam über Möglichkeiten der Unterstützung nachdenkt. Gleichzeitig verweist er darauf, dass der Verein seine finanziellen Wünsche bei der Sportkommission anmeldet — doch das Gremium hat exakte Vergabekriterien. Ob da ein Spielraum besteht, ist fraglich.