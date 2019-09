Wegen Brückenarbeiten: A9 wird komplett gesperrt

Verkehr in Fahrtrichtung Berlin wird Dienstagnacht umgeleitet - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Autofahrer aufgepasst: Wegen Brückenarbeiten wird die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg Ost und Nürnberg in Fahrtrichtung Berlin in der Nacht auf Mittwoch komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen sich Autofahrer auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin gedulden: Von etwa 22 Uhr bis 5 Uhr sperrt die Autobahndirektion Nordbayern die Autobahn zwischen den Kreuzen Nürnberg Ost und Nürnberg komplett. Nötig ist die Sperrung, weil an der Brücke der Kreisstraße N5 bei Fischbach das Lehrgerüst für den Ersatzneubau fertig gestellt werden muss.

Bilderstrecke zum Thema Staugefahr! Hier werden die Autobahnen 2019 zur Großbaustelle 2019 drohen Autofahrern in der Region noch mehr Staus als in diesem Jahr. Wir stellen alle wichtigen Autobahn-Großprojekte vor — und auch die Probleme dabei, wie die Kostenexplosion am Kreuz Nürnberg-Ost und die Schwierigkeiten an der A3 bei Geiselwind.



Der Verkehr wird zur entsprechenden Zeit über die A6 und das Autobahnkreuz Altdorf umgeleitet. Die Anschlussstelle Fischbach an der A9 in Fahrtrichtung Berlin ist für den ausfahrenden Verkehr geöffnet, der einfahrende Verkehr muss die Umleitung benutzen, wie die Autobahndirektion in einer Pressemitteilung berichtet. Die Umleitungen seien ausgeschildert.

Bilderstrecke zum Thema Rettungsgasse im Stau bilden: Diese Regeln müssen Sie beachten Immer wieder verlieren Einsatzkräfte bei der Anfahrt zum Unfallort wertvolle Zeit, weil Autofahrer keine Rettungsgasse bilden. Doch wie verhält man sich eigentlich bei Stau auf der Fernstraße? Und welche Strafen drohen, wenn man keine Rettungsgasse freihält?



jm