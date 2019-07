Wendemanöver: Auto kollidiert in Gartenstadt mit Straßenbahn

78-Jähriger wurde verletzt - Beeinträchtigungen auf Linie 5 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei einem Wendemanöver prallte ein 78-Jähriger mit seinem Auto am Samstagvormittag in der Nürnberger Gartenstadt gegen eine Straßenbahn. Der Unterfranke erlitt leichte Verletzungen. Auf der Linie 5 kam es zu Fahrtausfällen und Verzögerungen.

Wie die Polizei berichtet, setzte der 78-jährige Autofahrer gegen 10.30 Uhr in der Julius-Loßmann-Straße zum Wenden an. Dabei hatte er wohl die herannahende Straßenbahn übersehen, sodass er mit seinem Citroen seitlich gegen das Führerhaus der Tram prallte. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des Autos total demoliert. Der 78-Jährige erlitt jedoch glücklicherweise nur eine leichte Verletzung am Unterarm. Der 27-jährige Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt. Auf der Linie 5 kam es, wie die VAG berichtet, im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 12.40 Uhr zu Fahrtausfällen und Verzögerungen.

jm