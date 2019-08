Wer wird Mopsvolksfestkönig? Das Nürnberger Mopsvolksfest steht bevor

Modenschau, Rennen, Volksfestkönigswahl - für die Vierbeiner ist viel geboten - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Anfang September geht das Mopsvolksfest Nürnberg in die sechste Runde: Über zwei Tage hinweg feiern Fans die plattnasige Hunderasse. Dabei dürfen auch eine Modenschau und ein Hunderennen nicht fehlen.

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, geht es von 10 bis 17 Uhr über die Bühne: das Nürnberger Mopsvolksfest. Neben Info- und Verkaufsständen wird es verschiedene Programmpunkte rund um den beliebten Hund geben. Highlight des Samstags ist das Mopsrennen, das gegen 14.30 Uhr beginnt.

Am Sonntag können Herrchen und Frauchen ihre Liebsten in Schale werfen, denn um 13 Uhr winkt eine Mopsmodenschau. Wie es sich gehört, wird am Schluss ein tierischer Volksfestkönig und eine Königin gewählt.

Der Festplatz befindet sich auf dem Gelände des Mopsclubs Nürnberg in der Regelsbacher Straße 24-30. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person, Kinder bis 10 Jahre dürfen umsonst rein.

Wer seinen Mops mitbringen möchte, sollte den Impfpass des Tieres mit einer gültigen Tollwutimpfung mitbringen.

Andere Hunderassen sind auf dem Gelände nicht erwünscht, ebenso wie läufige Hündinnen, kranke Tiere und Welpen, die jünger als 15 Monate alt sind.

afr