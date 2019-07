West- und Stadionbad: Security sorgt für Sicherheit

Sicherheitsdienste entlasten Mitarbeiter der Bäder an besucherstarken Tagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach den Ausschreitungen im Düsseldorfer Rheinbad, die bundesweit für Aufsehen sorgten, sorgen nun auch in Nürnberg Sicherheitsdienste für Ordnung und Ruhe in den Freibädern. Die Ordner werden an besucherstarken Tagen angefordert, um Mitarbeiter im West- und Stadionbad zu entlasten.

Das Rheinbad in Düsseldorf sorgte zuletzt bundesweit für Schlagzeilen. Polizei und Security mussten nach Massenschlägereien eingreifen. Gäste mussten das Bad verlassen. © Foto: David Young/dpa



Wenn die Temperaturen steigen, werden die Gemüter in Freibädern hitziger. So scheint es jedenfalls. Jugendliche hatten randaliert. Allerdings können sich Konflikte auf der Liegewiese, am oder im Becken nur dann entzünden, wenn die Besucherzahl hoch ist und damit der Platz für die Menschen immer knapper wird. Die Eskalationen vor wenigen Wochen in Essen oder jetzt erneut in Düsseldorf lassen auch den städtischen Eigenbetrieb NürnbergBad nicht kalt.

Ende Juni ist es im Düsseldorfer Freibad zu einem Streit mit mehren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Die Polizei rückte nach mehreren Notrufen mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten. Vorwiegend junge Männer hatten eine Familie umringt, bedroht und angeschrien. Hintergrund der Auseinandersetzung war, dass junge Männer über Decken und Badegäste sprangen.

Der Vater der bedrohten Familie soll sich den Männern entgegengestellt haben. Dann lief die Situation aus dem Ruder. Verletzt wurde zwar niemand, aber die Polizei, die auch beschimpft wurde, geleitete die Familie zum Ausgang. Die Folge: Das Freibad wurde für den Rest des Tages geschlossen. Am vergangenen Freitag gab es erneut Randale dort.

Aufpasser seit 2016

Und in Nürnberg? Im Westbad mit seinem großen Einzugsgebiet und der hohen Zahl an Gästen, die bei Hitze dort hinströmen, könnte sich so eine Situation einmal zuspitzen. Im Rheinbad in Düsseldorf haben die Betreiber nach der Eskalation einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der aufkeimenden Ärger verhindern soll. Auf diese Karte setzt NürnbergBad bereits seit 2016. Anlass waren damals die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Die Stimmung in Deutschland war angespannt, Debatten über Angriffe auf Frauen wurden hitzig diskutiert.

Doch heute sollen Sicherheitsdienste die Mitarbeiter im Bad entlasten, die am Becken stehen, Badegäste im Blick haben müssen oder im Technikraum gebraucht werden. Die Ordner werden an besucherstarken Tagen im West- und Stadionbad angefordert. "Wenn Badegäste kommen und sich beispielsweise beschweren, weil sie fotografiert wurden, oder weil irgendwo gestänkert wird, dann verweisen wir auf die eingekauften Kräfte. Die regeln das", erklärt Gerhard Albert, zweiter Werkleiter von NürnbergBad.

In den zurückliegenden Jahren sind hohe Besucherzahlen in städtischen Freibädern immer als Erfolg gewertet worden, spülen sie doch Geld in die klammen Kassen. Aber mit der Menschenmenge nimmt auch das Risiko von Konfrontationen zu. Der städtische Eigenbetrieb zählt an Spitzentagen im Westbad zwischen 7000 und 8000 Besucher. Doch ab wann ist die Anlage überfüllt?

Eine klare Definition dafür gebe es nicht, so Albert. "Wir haben jedenfalls bis heute noch kein Freibad wegen Überfüllung geschlossen." Doch angesichts der wachsenden Spannungen, müsse darüber nachgedacht werden.

Wie nervös die Verantwortlichen in dieser Hinsicht sind, zeigt ein Blick nach Kehl in Baden-Württemberg. Zweimal musste dort kürzlich ein voll belegtes Freibad geschlossen und geräumt werden, weil es dort zu wild zuging und die Ordnung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Neu ankommende Gäste wurden abgewiesen. Eine so bedrohliche Situation wie Ende Juni oder jetzt in Düsseldorf lag allerdings noch nicht vor.

Streifen in der Nacht

Kürzlich hat es wieder ein Treffen zwischen NürnbergBad und der Polizeiinspektion West gegeben, in deren Zuständigkeitsbereich das Westbad fällt. "Dabei ging es am Rande auch um die problematischen Meldungen aus Städten im Ruhrgebiet wie Düsseldorf", sagt Bürgermeister Christian Vogel. Es ging unter anderem um Streiffahrten der Polizei um das Westbad vor allem in der Nacht. Immer wieder klettern Menschen außerhalb der Öffnungszeiten über die Zäune der Anlage, um zu später Stunde ins Wasser zu gehen.

Es ging auch um Meldungen bei Diebstählen und besonders um die Durchsetzung des Hausrechts, wenn sich jemand danebenbenommen hat, das Bad verlassen soll, aber nicht gehen will. Nach Informationen der Lokalredaktion muss die Polizei, um das Hausrecht durchzusetzen, im Westbad öfter anrücken. Auf Anfrage heißt es aus der Polizeipressestelle dazu: "Nach derzeitigen Erhebungen ergeben sich für die städtischen Freibäder keine Kriminalitätsschwerpunkte."

Bürgermeister Vogel ist froh darüber, "dass es in Nürnberger Bädern zu 98 Prozent ohne Zwischenfälle läuft". Ein spezielles Sicherheitskonzept für Bäder werde es in Nürnberg daher nicht geben.