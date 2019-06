Wild, laut und "ohne Kommerz": Das Brückenfestival geht in die 19. Runde

Über zehn Bands, Kabarettisten und Poetry Slammer erwarten die Besucher - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Unter der Theodor-Heuss-Brücke geht bald wieder die Post ab: Am 9. und 10. August heißt es auch diesmal wieder "umsonst und draußen". Eine Brücke, zwei Bühnen und über zehn Bands – das Nürnberger Brückenfestival ist in Sicht.

Hände zum Himmel: Im letzten Jahr wurde den Tausenden Besuchern am Brückenfestivals ordentlich eingeheizt - und das kostenlos. © Frank Schuh



Hände zum Himmel: Im letzten Jahr wurde den Tausenden Besuchern am Brückenfestivals ordentlich eingeheizt - und das kostenlos. Foto: Frank Schuh



Auf den Pegnitzwiesen unter der Theodor-Heuss-Brücke steigt seit 2001 das ehrenamtlich organisierte Festival, das mittlerweile locker die 20.000-Menschen-Marke reißt. Der Eintritt ist wieder frei, die Atmosphäre traditionell entspannt und das Wetter kein Thema - der mächtigen Brücke sei Dank.

Bilderstrecke zum Thema Haarschnitt, Massagen und Bands: Das Brückenfestival 2018 Zum 18. Mal ist am Wiesengrund wieder Ausnahmezustand angesagt - im positiven Sinne. Das Brückenfestival, moderiert von Bird Berlin, öffnet seine Pforten für jung und alt und bietet seinen Besuchern einen bunten Mix aus Musik, Spaß und Unterhaltung.



Am Freitag geht es ab 18 Uhr, am Samstag schon ab 15 Uhr los. Über zehn Bands stehen auf dem Programm der Hauptbühne, darunter Mojoy, White Wine, Erregung Öffentliche Erregung oder Say Yes Dog. In der Zeltbühne treten Kleinkünstler, Kabarettisten und Poetry Slammer auf. Durch das Programm führt der Nürnberger Glitzer-Star Bird Berlin. Die Aftershowparty steigt anschließend ab Mitternacht im MUZ-Club und in der Desi.

Bis zu 100 Freiwillige helfen sechs Tage lang beim Auf- und Abbau mit, damit das Brückenfestival für alle kostenlos über die Bühne gehen kann, "ohne Mainstream und Kommerz", wie die Veranstalter versprechen.

c.s.