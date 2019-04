Bei herrlichem Wetter hat Bürgermeister Christian Vogel am Ostersamtag das erste Fass Festbier auf dem Nürnberger Frühlingsvolksfest angestochen. Zuvor hat gab es den traditionellen Umzug über den Festplatz.

Nur etwas für Hartgesottene? Von wegen! Bei milden Wassertemperaturen von 22 Grad eröffnete am Samstagmorgen das Nürnberger Westbad das erste Mal in dieser Saison. Die Verantwortlichen rechnen in den ersten Tagen mit einigen Hundert Besuchern - und guter Laune bei frühsommerlichem Wetter. Die Bilder vom Eröffnungstag!