Auf dem Nürnberger Hauptmarkt ist kulinarisch immer etwas geboten - am Wochenende aber besonders viel. Auf der Bauernmarktmeile stellten rund 100 Direktvermarkter ihre Leckereien aus. Auch Tierfreunde kamen auf ihre Kosten. Die Bilder!

Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Das Sommerliebe-Festival zog am Samstag zahlreiche Elektro-Fans an den Nürnberger Dutzendteich. Auf mehreren Stages legten international bekannte DJs auf - der Bass wummerte, die Menge tanzte. Die Besucher hatten sich für den langen Party-Tag besonders hübsch herausgeputzt.

Mit Krieger, herbaschauendem Hund, Kobra und vielen anderen Positionen hat die Deutsch-indische Gesellschaft in Nürnberg den Internationalen Yoga-Tag zelebriert. Am Samstagnachmittag verbogen sich zahlreiche Liebhaber der philosophischen Lehre am Lorenzer Platz. Auch das Chanten - ein rythmischer Gesang zur Einstimmung - durfte nicht fehlen.