Wir wollen Ihre Meinung: Wie fanden Sie Rock im Park 2019?

In unserem Artikel können Sie in verschiedenen Kategorien abstimmen - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Rock im Park 2019 ist Geschichte und es war wieder ein Festival, das für jede Menge Diskussionsstoff gesorgt hat. Zu viel Müll, zu wenige funktionierende Toiletten - aber natürlich auch jede Menge begeisterter Fans und tolle Darbietungen auf den Bühnen. Wir hätten gerne Ihr Fazit zu den drei Rock-Tagen. Stimmen Sie ab!

Der Montag danach fällt in diesem Jahr auf einen Feiertag, was den vielen aus Nürnberg abreisenden Festival-Besuchern sicher entgegenkommen dürfte. Es kehrt langsam aber sicher wieder Ruhe ein rund um den Dutzendteich - in den sozialen Netzwerken laufen die Drähte derweil heiß. Wie war Rock im Park 2019 (hier gibt es alle Bilder) denn nun? Wie fällt das Fazit aus? Zu teuer? Zu dreckig? Zu wenig Rock? Oder doch genau richtig? Und sind die Nörgler nicht immer lauter als die Zufriedenen? Wir laden Sie ein, in verschiedenen Kategorien hier ihre Meinung kundzutun.

Bilderstrecke zum Thema Finalstimmung und nackte Hintern: Die Rock-im-Park-Besucher am Sonntag! Die Besucher sind heiß auf das große Finale: Kein Wunder, der Sonntag bei Rock im Park hat mit SDP, Tool und Slayer ja noch einige Musik-Schmankerl in petto. Für den wilden Party-Abschluss tanzen und trinken die Rockjünger schon ordentlich vor. Und wer braucht schon Klamotten?



Bilderstrecke zum Thema Flaschen, Dosen, Klappstühle: Rock im Park wird zur Unrat-Sammelstelle Das große Finale von Rock im Park steht erst noch bevor, doch schon jetzt stapeln sich die Müllberge zwischen den Zelten und auf den Wegen zu den Bühnen. Neben unzähligen Bierdosen, Flaschen und Essensresten haben auch etliche Zelte und Klappstühle das Wochenende nicht überlebt. 300 Tonnen Müll fallen pro Jahr auf dem Festival an. Unsere Reporter haben sich auf dem Gelände umgesehen!



Bilderstrecke zum Thema Bierpong und BBQ: So campt es sich bei Rock im Park! BBQ, kollektives Sonnenbaden und ganz großes Zeltplatz-Feeling: So mancher Rock-im-Park-Besucher hat sich auf dem Campingplatz richtig familiär eingerichtet. Hier jagt ein Bierpongspiel das nächste und die ersten tanzen sich schon warm für die großen Headliner Slipknot, Materia und Casper am Samstagabend.



Bilderstrecke zum Thema Erinnerungsbild mit Luftgitarre: Die nordbayern.de-Fotowand am Sonntag Auch am Sonntag legten sich die Festivalbesucher von Rock im Park mächtig ins Zeug, um vor der nordbayern.de-Fotowand zu glänzen. Mit bunten Luftgitarren wurde gerockt - manchmal mit, manchmal ohne Gesang. Hier gibt es die Bilder!



Sie möchten noch etwas loswerden? Dann kommentieren Sie unter diesem Artikel!

