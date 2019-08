Wirbel um Café Kraft: Einigung bei Kletterhallen-Kündigung

Gründer schließen Vergleich - Im Dezember kam es zum offenen Bruch

NÜRNBERG - Die fristlose Kündigung des Café-Kraft-Mitgründers Hannes Huch sorgte um den Jahreswechsel für Aufregung in der Kletterszene. Nun haben sich der 44-Jährige und sein ehemaliger Compagnon auf einen Vergleich geeinigt.

2011 eröffneten Huch und sein Geschäftspartner Reto Faulenbach die erste kommerzielle Boulderhalle Nürnbergs im Stadtteil Schafhof. Die Sportanlage wurde sehr gut angenommen. 2013 erweiterte das Duo die Kletterfläche von 600 auf 1800 Quadratmeter. Die Idee und das Markenkonzept hatte Huch bereits ab 2008 mit seiner Frau Marion Hett entwickelt: Das Café Kraft sollte das Lebensgefühl Klettern im Frankenjura in die Stadt und unters Hallendach transportieren. 2014 schied Hannes Huch als Geschäftsführer aus und war fortan in einem Angestelltenverhältnis tätig. Weiterhin hielt er ein Viertel der Anteile an der Firma, Faulenbach war mit 75 Prozent Mehrheitsgesellschafter und Eigentümer der Immobilie.

Im Dezember 2018 kam es zum Bruch zwischen den beiden Hallengründern – Faulenbach kündigte Huch und sprach ihm ein Hausverbot aus. Gegen die Kündigung klagte der 44-Jährige vor dem Nürnberger Arbeitsgericht. Ein Güteverhandlung im Februar blieb ohne Ergebnis.

Nun gaben Huch und Faulenbach bekannt, dass man sich außergerichtlich geeinigt habe. Huch verlässt das Café Kraft endgültig und erhält dafür eine Abfindung, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Er berät fortan die Kletterindustrie in Marketingfragen. Das Café Kraft wird wie bisher von Reto Faulenbach geführt.

cg