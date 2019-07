Woher kam sie? Nürnberger Bombenfund gibt Rätsel auf

Bei Sprengung des Blindgängers wären alle Fische im See tot gewesen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - War der Blindgänger 1969 bei den Aushubarbeiten für den Wöhrder See übersehen worden? Am Montag sorgte die Bombe für eine große Evakuierung in Nürnberg. Eine Expertenrunde will jetzt klären, wie weiter verfahren wird.

Auf dieser schwimmenden Plattform lag die Bombe. © ToMa-Fotografie



Auf dieser schwimmenden Plattform lag die Bombe. Foto: ToMa-Fotografie



Mit Unterstützung einer Expertenrunde will das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg klären, wie es nach dem Fund einer Fliegerbombe im Wöhrder See mit den Arbeiten für die Umgestaltung weitergehen soll.

Eine Privatfirma hatte – wie berichtet – im Auftrag der Behörde eine Kampfmittelsondierung im Bereich des Oberen Wöhrder Sees durchgeführt. In einem Bescheid sind große Flächen des Sees mit Grün gekennzeichnet – dort kann grundsätzlich sorglos gearbeitet werden. Einige kleinere Bereiche sind rot markiert. Dies sind Verdachtspunkte, die vor Bauarbeiten nochmals einzeln geprüft werden müssen.

Bilderstrecke zum Thema Bombe im Wöhrder See: "Zerscheller" aus Zweitem Weltkrieg gefunden Am Montagvormittag wurde bei Baggerarbeiten im Wöhrder See eine Bombe gefunden. Der Blindgänger mit 100 Kilogramm Sprengstoff wurde nahe der Gustav-Heinemann-Brücke aus dem Schlamm gezogen, Zünder und Detonator waren noch intakt. Ein Krisenstab war im Einsatz, das Gelände wurde im Umkreis von etwa 500 Metern evakuiert.



An genau einem solchen Verdachtspunkt wurde am Montag von einer Spezialfirma nochmals vorsichtig sondiert und prompt der Blindgänger gefunden. "Genauso muss es laufen. Der Baggerführer war ein Spezialist, der auf so einen Fund auch vorbereitet ist", erläutert Ulrich Fitzthum, der Leiter des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg.

Ulrich Fitzthum, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes. © Foto: Eduard Weigert



Ulrich Fitzthum, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes. Foto: Foto: Eduard Weigert



Kronkorken, Bierflasche - oder ein Blindgänger

Wie viele solcher Verdachtspunkte es im Oberen Wöhrder See noch gibt, vermag der Behördenchef nicht zu sagen. Bei der Sondierung wird das Magnetfeld des Sees betrachtet. Dabei finden sich jede Menge metallischer oder magnetischer Anomalien im Schlamm, ganz besonders im Uferbereich, so Fitzthum. Das kann ein Kronkorken einer Bierflasche, ein altes "entsorgtes" Fahrrad oder eben ein Bombenblindgänger sein.

Der Behördenleiter will jetzt Experten der Feuerwehr, der Kampfmittelsondierung und auch den Sprengmeister an einen Tisch bitten. "Ich möchte besprechen, wie wir am besten weiter vorgehen. Überprüfen wir jetzt konzentriert die größeren Anomalien? Und was machen wir, wenn vielleicht noch zwei Blindgänger auftauchen? Werden die in einem Aufwasch entschärft oder besser mit zeitlichem Abstand?"

Bei Sprengung wären alle Fische tot gewesen

Ungeklärt wird dagegen die Frage bleiben, woher der brisante "Findling" am Montag kam. 1959 hatte der Stadtrat beschlossen, den Wöhrder See anzulegen, um die Altstadt vor Überschwemmungen zu schützen. Dazu wurde die Flussaue, die von zwei Armen der Pegnitz durchströmt wurde, 1969 unterschiedlich tief ausgebaggert und geflutet. 50.000 Kubikmeter Humus wurden damals abgetragen und 300.000 Kubikmeter Erde bewegt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei diese Fliegerbombe übersehen worden ist", meint Fitzthum. Er kann nur spekulieren, dass der Blindgänger vielleicht über die Jahre hinweg aus dem Boden ausgespült worden und dann schließlich an die Fundstelle gerollt ist.

Bilderstrecke zum Thema Blindgänger in der Region Nürnberg: Eine Chronik der Bombenfunde Alarmsirene und Bombenhagel: Spätestens seit 1941 bekamen die Nürnberger die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hautnah zu spüren. Immer wieder drangen alliierte Flugzeugverbände in den Luftraum über der Noris ein, um die Stadt zu bombardieren. Der Krieg ist seit 1945 beendet, doch seine Zeugnisse liegen noch im Erdreich unter der Frankenmetropole begraben. Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten und Erdrutschen verrostete Fliegerbomben auf.



Zum Glück konnte die Fliegerbombe von Sprengmeister Harald Weiß entschärft werden. "Wir würden bei einer Bombe im Wasser immer versuchen, ohne eine Sprengung auszukommen", sagt Fitzthum. Zum einen würde bei einer Detonation im Wöhrder See eine Schlammfontäne für eine ziemliche "Sauerei" sorgen. Gravierender wären aber die Folgen für die Fische. Fitzthum: "Die Druckwelle würde die Schwimmblase der Fische platzen lassen. Nach einer Sprengung wären alle Fische im Oberen Wöhrder See tot gewesen."

Einige Leser monierten bei der Redaktion, dass sie keine Meldung zum Bombenfund über die Katwarn-App auf ihr Handy bekommen haben. "Wir haben sowohl Katwarn als auch Nina, die Warn-App der Feuerwehr, ausgelöst, allerdings nur in dem Evakuierungsgebiet", erklärte Bürgermeister Christian Vogel. Da aber offensichtlich auch Anwohner keine Warnung bekommen haben, lässt Vogel bei Katwarn nochmals nachfragen.

Die Kosten für einen Einsatz nach einem Bombenfund muss übrigens der Eigentümer des Grundstückes tragen. In Fall Wöhrder See eine ungewöhnliche Kombination: Der Freistaat Bayern ist für das Wasser zuständig, die Stadt Nürnberg für das Land. Konkret bezahlt aber die Stadt die Rechnung, so Vogel. Er schätzt die Kosten grob auf etwa 10 000 Euro: "Das war erfreulicherweise nicht einer der ganz teuren Einsätze."