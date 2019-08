Nachdem in einer Wohnung in der Nürnberger Brehmstraße ein Feuer ausgebrochen war und sich rasch ausbreitete, ist ein 17-jähriger Mieter in seiner Verzweiflung aus dem Fenster gesprungen. Er kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Laut Angaben der Feuerwehr waren zuvor mehrere Knallgeräusche zu hören. © NEWS5 / Friedrich