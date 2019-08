Wohnungsnot in Nürnberg: So will die Stadt Baulücken füllen

NÜRNBERG - Die Stadt will Eigentümer von Brachgrundstücken zum Bauen bewegen. Doch das Baugebot soll mit Zurückhaltung eingesetzt werden. Über seinen Status als Papiertiger ist es noch nicht hinausgekommen.

Nürnberg ist dicht bebaut, so sieht es jedenfalls von oben aus. Und doch setzt die Kommune darauf, Eigentümer von Brachgrundstücken mit sanftem Druck zum Bauen oder zum Verkauf zu überreden. 20.000 Wohnungen könnten so entstehen, heißt es. © Foto: Horst Linke



Gut 8500 Wohnungen fehlen derzeit in Nürnberg, weshalb die Stadt einerseits viel unternimmt, um neue Baugebiete auszuweisen. Andererseits sollen Baulücken geschlossen werden – 60 Areale sind in den vergangenen fünf Jahren unter die Lupe genommen worden. Das Ergebnis war für Baureferent Daniel Ulrich "eher ernüchternd", da es kein echtes Druckmittel gibt, um Grundstückseigentümer zum Bauen von Wohnungen zu bewegen.

Als Konsequenz hat sich Ulrich ein Instrument genauer angeschaut, das in den vergangenen Jahren bei Kommunen verpönt war und im Ruf eines "Folterwerkzeugs" stand: das Baugebot. Es findet sich im Baugesetzbuch unter § 176. Kurz gesagt bedeutet es: Die Stadt kann ein Grundstück von einem Eigentümer erwerben, wenn dieser es trotz gültigem Baurecht liegenlässt.

Dieser Schritt galt lange politisch als "heißes Eisen", weil er Zwang ausübt und im Ernstfall für eine Enteignung sorgt. Grundsätzlich sei das Baugebot aber "nicht feindselig", wie Ulrich vor kurzem im Stadtplanungsausschuss betonte, weil die Kommune ja einen marktüblichen Preis bezahlen müsse.

Für Schlagzeilen hatte der Vorstoß des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) gesorgt, der das Baugebot offensiv anwenden will, um Wohnungen zu schaffen und gegen die Grundstücksspekulation vorzugehen. In Nürnberg will man vergleichsweise "vorsichtig vorgehen", so Ulrich, und das Instrument "erst mal ausprobieren". Jedenfalls geht das Baureferat von einem Potenzial von 20.000 Wohneinheiten aus, die so geschaffen werden könnten.

"Das ist ein absolut rechtsstaatliches Verfahren", meinte CSU-Stadtrat Joachim Thiel und signalisierte ebenso Unterstützung wie die anderen Fraktionen. Zwar habe es früher geheißen, dass der Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Ergebnis sehr hoch sei, merkte Monika Krannich-Pöhler (Grüne) an; aber bei passenden Fällen sollte das Gesetz angewendet werden, findet sie.

"Vorsichtiges Vorgehen ist richtig, aber die Not zwingt uns dazu", kommentierte Hartmut Beck von den Freien Wählern, der dem Baureferat "viel Glück im Neuland" wünschte. Angesichts der Wohnungsnot hält auch Gerald Raschke (SPD) den Weg für richtig und notwendig. Den einstimmigen Beschluss der Stadträte sieht Daniel Ulrich als erfreulichen Rückenwind. Und Bürgermeister Christian Vogel (SPD) spricht von einem "wichtigen Signal".

Der parteilose Baureferent hofft, dass allein das Winken mit dem Baugebot bei manchem Grundstückseigentümer den Willen zum Bauen spürbar erhöht, ohne dass es juristisch durchgefochten werden muss.

Erfolg in Gießen

In Gießen hat das auf Anhieb geklappt. Dort lag ein Filetstück in Bahnhofsnähe schon seit den 1980er Jahren brach. Am Ende drohte man dem Besitzer – zum ersten Mal – mit dem Baugebot und setzte eine Frist. Vier Tage vor Ablauf stand seine Unterschrift unter einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt.

Dieser legt fest, dass bis Anfang 2020 ein Bauantrag eingereicht werden muss. Neun Monate nach der Genehmigung soll der Bau beginnen, nach drei Jahren muss er fertig sein. "Wir sind happy, dass er sich bewegt hat", sagt die Gießener Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage. Der Druck habe Wirkung gezeigt, und das sei wichtig in einer Stadt, in der allein 30.000 Studenten leben.

Bevor Gießen die Keule des Baugebots auspackte, gab die Stadt ein Rentabilitätsgutachten für das Areal in Auftrag. Denn ein erzwungener Neubau muss laut Gesetz wirtschaftlich zumutbar sein. In der hessischen Uni-Stadt war das zum Glück der Fall.

"Ein tiefer Einschnitt"

"Mir ist bewusst, dass die Ankündigung eines Baugebots für Sie . . . einen tiefen Einschnitt in die Verfügungsfreiheit über Ihren Besitz darstellt." Das schreibt der Tübinger OB Boris Palmer in seinem Brief an 220 Eigentümer von Brachgrundstücken vor Ort. Der Grünen-Politiker verweist auf die Sozialbindung des Eigentums, den angespannten Wohnungsmarkt und macht den Adressaten ein zusätzliches Angebot: Wer an die Stadt verkauft, könne sich vertraglich 25 Jahre lang ein Erstzugriffsrecht auf kommunale Grundstücke zusichern lassen.

Einen Eigentümer habe man bereits überzeugt, so die Tübinger Pressesprecherin Sabine Schmincke. Andere hätten überzeugend dargelegt, warum sie jetzt nicht bauen oder verkaufen wollten. Noch seien nicht alle angeschrieben worden, viele Ergebnisse stünden noch aus.

In München, einer der teuersten Städte Deutschlands, hat das Baugebot dagegen keine Freunde. "Kein Thema, zu aufwendig", heißt es dort im Planungsreferat.

Claudine Stauber und Jo Seuss Lokalredaktion