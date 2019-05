"Wunder" gegen Krebs: Vier Jahre Freiheitsstrafe für Heilpraktiker

Der Geschäftsmann hat mit der Hoffnung Todkranker gespielt - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Er verkaufte im großen Stil nicht zugelassene Arzneimittel und verdiente Millionen: Seit April 2018 sitzt ein Geschäftsmann (63) in U-Haft, nun wurde er wegen Inverkehrbringen von Arzneimitteln in fünf Fällen zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte seit Februar aufwendig verhandelt, drei Sachverständige und mehr als 20 Zeugen gehört, Videos von Vorträgen des Angeklagten gesehen und mehrere tausend Blatt Akten studiert. Am Ende sind die Richter der 7. Strafkammer in der Gesamtschau der Indizien überzeugt, dass der Geschäftsmann seinen Kunden - Patienten und Therapeuten - suggerierte, ein "Produktwunder" gegen Krebs zu verkaufen. Eine lukrative Idee: Sieben Euro betrug der Einkaufspreis für eine der kleinen bauchigen Glasfläschchen, für mindestens 300 Euro verkaufte er jede Einzelne der fast 14.000 Phiolen weiter.

"Es kann sich jeder selbst fragen, ob er als Krebspatient, dessen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, der als austherapiert gilt, auch zu diesem Strohhalm greifen würde - und mit dieser Hoffnung hat der Angeklagte gespielt“, sagt Markus Bader, der Vorsitzende Richter der Strafkammer, in der Urteilsbegründung.

Der Angeklagte, ein gelernter Volkswirt und Heilpraktiker, hatte als verantwortlich handelnder Kommanditist der eigenen Firma bei einem Hersteller für Arzneimittel Testchargen der Produkte "rerum" und "rerum blue" bestellt und weltweit weiterverkauft. Das Produkt war mit dem ausdrücklichen Hinweis versehen, dass es nicht für die Anwendung an Mensch oder Tier bestimmt sei, wurde doch bislang weder eine arzneimittelrechtliche Zulassung noch eine Analyse oder Prüfung durchgeführt.

Die Substanz enthält Ölsäure, verschiedene Formen von Vitamin D, ein aus Knorpelgewebe gewonnenes Chondroitinsulfat sowie Alkohol in einer Menge, die auf dem Etikett in Volumenprozent hätte angegeben werden müssen. Doch auch diese Kennzeichnungspflicht hielt der Geschäftsmann nicht ein. Auch dies sei, wird die Substanz injiziert, gefährlich, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Strafkammer habe dabei nicht nur trockene Alkoholiker im Sinn, sondern auch Menschen, denen ein Enzym fehlt, das für den Abbau von Alkohol in der Leber zuständig ist. Bei gut 50 Prozent der Asiaten sei dies der Fall. Sie reagieren schon bei geringsten Mengen mit starkem Schwitzen und Herzrasen.

Da der Angeklagte das Produkt weltweit vertrieb, riskierte er auch diese Gefahr. Einen nachgewiesenen Nutzen habe das Medikament dagegen nicht. Da Straftäter aus ihren Taten keine Gewinne schöpfen dürfen, ordnete das Gericht an, dass von den Firmen des Angeklagten 4,5 Millionen Euro eingezogen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Verteidigung und Staatsanwaltschaft können Revision einlegen.

Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre Freiheitsstrafe beantragt, die Verteidigung Freispruch. Die Rechtsanwälte hatten argumentiert, es handle sich nicht um eine Arznei, sondern nur um ein Nahrungsergänzungsmittel – und dafür liege eine Verkehrsfähigkeitsbescheingung vor.

Ulrike Löw