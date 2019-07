Würdiger Abschluss des Festsommers: Altstadtfest und Markt der Gastlichkeit

NÜRNBERG - Es ist der Höhepunkt und gleichzeitig auch schöner Abschluss der sommerlichen Feste in der Innenstadt. Bereits zum 49. Mal findet in diesem Jahr das Nürnberger Altstadtfest statt - und setzt dabei auf das bewährte Konzept.

Bald fließt das Bier beim Altstadtfest wieder in Strömen. © Roland Fengler



Die Insel Schütt und der Hans-Sachs-Platz werden auch in diesem Jahr wieder den Rahmen für das Event in der Altstadt bilden. Von 11. bis 23. September 2019 warten dort auf dem so genannten Markt der Gastlichkeit wieder Gastwirte mit ihren gemütlichen Buden, schönen Sitzgelegenheiten im Freien und fränkischen, wie internationalen Köstlichkeiten.

Der Vergnügungspark an der Nonnengartenstraße richtet sich mit Attraktionen und Fahrgeschäften vor allem an Kinder, während das Katharinenkloster erneut eine wunderbare Kulisse für Konzerte und Theateraufführungen sein wird. Einen Höhepunkt des Altstadtfestes bildet, neben dem großen Festumzug, das traditionelle Fischereistechen am Samstag, 14. September, zwischen Agnesbrücke und Cinecitta-Steg.

Der verkaufsoffene Sonntag am 15. September wird zudem wieder für volle Gassen sorgen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Altstadtfest: 11. September 2019 bis 23. September

Öffnungszeiten Markt der Gastlichkeit: Sonntag bis Donnerstag (11 bis 23 Uhr), Freitag bis Samstag (11 bis 23.30 Uhr).

