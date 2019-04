Yoga in Nürnberg: Biegen, Dehnen und Meditieren

NÜRNBERG - Ob akrobatisch in der Luft oder auf dem Wasser, in ruhigen Meditationsräumen oder draußen im Park. Wer denkt, dass sich Yoga nur klassisch auf der Matte abspielt, hat weit gefehlt. Die Yoga-Szene in Nürnberg bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich selbst zu finden.

Die Yoga-Szene in Nürnberg wächst. Neben den klassischen Kursen etablieren sich neue Trends, die für jeden Charakter und Geschmack etwas bieten. Die Webreportage von Sofie Flurschütz, Lisa Gerth, Tina Rabus und Kevin Schmitz. stellt interessante Yogis und deren Projekte vor und gibt Einblick in eine spannende Welt moderner Bewegungs- und Meditationskunst. Eine Webreportage

