Zapfenstreich am Stadtstrand: Das geht hinter den Kulissen

Wir haben beobachtet, was auf der Insel Schütt passiert, wenn die Gäste gehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Viele Nürnberger zieht es gerade abends an den Stadtstrand. Die einen entspannen bei einem Cocktail, andere genehmigen sich ein Eis. Die Mitarbeiter sind auf der Insel Schütt auch dann noch gefordert, wenn die Gäste längst weg sind. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Eine Oase mitten in der Stadt möchte er sein: Der Stadtstrand auf der Insel Schütt zieht nicht nur Nürnberger, sondern auch zahlreiche Gäste aus der Region an. Was dort am Abend und vor allem nachts los ist, wenn die Lichter ausgehen, haben wir uns vor Ort angeschaut.