Zehn Fragen, zehn Antworten: Das macht den Norisring einmalig

Sebastian Gloser und Timo Schickler klären über das Motorsport-Spektakel auf - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg wird zu Monaco: Anfang Juli drehen die Tourenwagen der DTM ihre Runden um die Steintribüne. Aber ist so ein Autorennen mit Blick auf Klima und Umwelt noch zeitgemäß? Oder wiegt die Bedeutung des Norisrings für die Stadt das wieder auf? Und wie sieht es in Zukunft aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vorab.

Heuer gibt es Schnaps zum Benzin. Zum 77. Mal steht das Norisring-Rennen rund um die Streintribüne am Dutzendteich an. Für Abertausende Motorsportfans in der Region ist es der Höhepunkt des Jahres.

Andere schütteln den Kopf und stellen angesichts dröhnender Motoren und tonnenweise CO2 in der Luft die Frage über Sinn und Unsinn der Sportveranstaltung. So auch wir.

Bilderstrecke zum Thema Kosten, Umwelt, Bedeutung: Darum ist der Norisring so einmalig! Nürnberg wird zu Monaco: Anfang Juli drehen die Tourenwagen der DTM ihre Runden um die Steintribüne. Aber ist so ein Autorennen mit Blick auf Klima und Umwelt noch zeitgemäß? Oder wiegt die Bedeutung des Norisrings für die Stadt das wieder auf? Und wie sieht es in Zukunft aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vorab.



glo/tsr