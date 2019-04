Zehn Tipps: Das müssen Sie bei der Blauen Nacht 2019 sehen

Seit: 2000

Turnus: jährlich

Termin: 3. und 4. Mai 2019

Ort: Nürnberg

Kurzbeschreibung: Anlässlich des Nürnberger Stadtjubiläums im Jahr 2000 und der Eröffnung der Kulturmeile fand erstmals eine "Blaue Nacht" in der Nürnberger Innenstadt statt. Seitdem wird sie jedes Jahr unter großem Publikumsandrang mit wechselnden Themen gefeiert. In Museen, Kultureinrichtungen und auf der Straße laufen Ausstellungen, Performances, Kunstaktionen und Lichtspektakel. Die Innenstadt wird an diesem Abend in blaues Licht getaucht.

Besucher: Etwa 130.000

Internet: http://www.blauenacht.nuernberg.de/

Themenarchiv Blaue Nacht