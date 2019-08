Zeit für Lieblingswerke beim NN-Kunstpreis

Die 27. Ausstellung zum renommierten Kunstwerttbewerb ist erneut ein Publikumsrenner - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Ausstellung zum NN-Kunstpreis hat sich 2019 sichtlich verjüngt. 34 der insgesamt 84 von der Jury ausgewählten Künstlerinnen und Künstler sind bei der 27. Ausgabe erstmals dabei. Das bringt frischen Wind in die renommierte Schau. Und auch wenn mancher, wie im Gästebuch nachzulesen ist, die bewährten ästhetischen Positionen vermisst, überwiegt klar das Lob für die "junge Kunst".

Auch Dashdemed Sampil präsentiert mit „Reisen“ ein faszinierendes Bild – rätselhaft, düster, seltsam archaisch und zugleich witzig und ein bisschen Science-Fiction-mäßig. © Foto: Roland Fengler



Auch Dashdemed Sampil präsentiert mit „Reisen“ ein faszinierendes Bild – rätselhaft, düster, seltsam archaisch und zugleich witzig und ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Foto: Foto: Roland Fengler



Ein Publikumsrenner ist die Ausstellung sowieso. Seit der Eröffnung am 17. Juli besuchten bereits fast 4500 Kunstinteressierte die Schau. "An den heißen Tagen waren es etwas weniger, aber im Schnitt zählen wir täglich 250 bis 300 Besucher", erzählt Sascha Felder vom Aufsichtspersonal. Die Reaktionen seien überwiegend sehr positiv. "Nur mit den Preisträgern ist nicht jeder einverstanden."

Aber das Schöne an der Kunst ist ja: Sie soll überraschen und begeistern, sie darf aber auch polarisieren. Angesichts der großen Vielfalt vor allem an malerischen Positionen wird hier jeder Lieblingswerke finden. Das zeigt auch die beachtliche Zahl an bereits verkauften Werken: 25 Arbeiten im Wert von insgesamt 37 630 Euro haben schon einen (vermutlich stolzen) neuen Besitzer gefunden. 75 Prozent des Verkaufspreises gehen übrigens an die Künstler, was belegt: Auch über den hochdotierten Wettbewerb hinaus – die drei Haupt- und fünf weiteren Preise summieren sich auf insgesamt 27 000 Euro – leistet der NN-Kunstpreis beispielhafte Künstlerförderung.

Bilderstrecke zum Thema Der Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten 2019 Zum 27. Mal wird in diesem Jahr der Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten verliehen. Der 1993 vom Verleger Bruno Schnell ins Leben gerufene Wettbewerb gilt als eine der beständigsten und wichtigsten Künstlerförderungen Bayerns. Auch dieses Jahr sind wieder mehrere Hundert Bewerbungen eingegangen. Die Jury wählte daraus 94 Werke von 84 Künstlerinnen und Künstlern, die in der Ausstellung im Kunsthaus zu sehen sein werden.



Morgen (14. August) gibt es ein Künstlergespräch mit Simon Kellermann, mit 25 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer und ebenfalls für ein Selbstporträt mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Am 21. August spricht Urban Hüter über seine verspielt und technoid zugleich anmutende Kupferskulptur, die ihm den 1. Preis einbrachte.

Die Ausstellung im Kunsthaus, Königstr. 93, ist bis 1. September geöffnet; Di.–So. 10–18, Mi. bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Führungen (sonntags, 16 Uhr) 3 Euro.

Regina Urban